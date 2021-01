Stefano Pioli ha parlato al termine di Milan-Torino di Coppa Italia vinta ai calci di rigore: l’analisi del tecnico

Successo ai calci di rigore per il Milan che supera il Torino non senza fatica in una gara complessa e risolta con l'epilogo più inaspettato. A commentare la gara ai microfoni di 'Rai Sport' ci ha pensato il tecnico Stefano Pioli: "Sappiamo lottare e soffrire, ma tra primo e secondo tempo potevamo evitare i supplementari con le occasioni avute. Siamo sempre stati squadra, vittoria voluta e meritata. Ibrahimovic? Ho parlato con Zlatan, volevamo dargli più minutaggio rispetto alla scorsa partita. Entrando nel secondo tempo avrebbe dovuto giocare più del previsto. Speriamo possa essere nelle migliori condizioni possibili a Cagliari. Sto bene qui al Milan, mi hanno messo nelle condizioni di allenare bene. Sono orgoglioso dei giocatori. Quando stai così bene è più facile trasmettere serenità e convinzione".

MERCATO – “Quando firma Donnarumma non lo so. Mercato? Se ci sarà la possibilità vedremo di migliorare la squadra. Ci sono delle situazioni, vedremo se si sbloccherà”.