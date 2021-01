L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: il verdetto degli utenti su Mandzukic

Torna d'attualità il nome di Mario Mandzukic. Il Milan sta pensando di riportare l'ex Juventus in Italia per rinforzare l'attacco in vista del prosieguo di stagione.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, è un vero e proprio plebiscito per l’esperto 34enne: il 74,3% dei votanti ritiene infatti Mandzukic il colpo ideale per i rossoneri. Il 12% preferirebbe invece il ritorno di Pato. Infine, secondo il 9% degli utenti basta Leao come vice Ibra, mentre il 4,8% ritiene che sia meglio Pavoletti. Staremo a vedere.