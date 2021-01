Brutto infortunio in casa Juventus per Hamza Rafia, che in Coppa Italia contro il Genoa ha segnato il gol decisivo per il passaggio del turno

Brutte notizie in casa Juventus. Il club bianconero è alle prese con diversi infortuni. Ci sono addirittura sei giocatori a rischio per la sfida di San Siro contro l'Inter in programma domenica sera. Un'altra brutta notizia arriva però dalla società campione d'Italia in carica. Hamza Rafia, che ieri contro il Genoa ha siglato il gol decisivo per il passaggio del turno, ha infatti rimediato una lesione al ginocchio e dovrà restare fermo almeno 20 giorni. Anche il portiere Franco Israel ha rimediato un infortunio, più precisamente allo zigomo.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società piemontese:

“A seguito di uno scontro di gioco durante l’allenamento di oggi, Franco Israel ha riportato una frattura dell’osso zigomatico destro. Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura.

Questa mattina Hamza Rafia è stato sottoposto presso il J|Medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro con tempi di recupero di circa 15/20 giorni”.