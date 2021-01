La Juventus si avvicina al big match di domenica sera contro l’Inter in totale emergenza: anche dall’allenamento di oggi non arrivano buone notizie

Inter-Juventus è forse la partita più attesa di questo girone di andata in chiave scudetto. I nerazzurri non possono perdere altro terreno dopo le ultime due partite senza vittoria, i bianconeri perdendo direbbero quasi addio a ogni sogno per il titolo.

La marcia di avvicinamento alla sfida di ‘San Siro’ però è decisamente complicata per Andrea Pirlo. Chiesa e McKennie infatti oggi hanno lavorato ancora a parte, quindi non in gruppo. Con soli due allenamenti a disposizione – ovviamente decisivi – prima dello scontro con l’Inter, la loro presenza è sempre più a rischio. Ed entrambi si andrebbero ad aggiungere a una lista già lunga di assenti, insieme a Dybala e ad altri tre calciatori positivi al Covid. Alex Sandro, de Ligt e Cuadrado – in assenza di comunicazioni contrario – sono ancora da ritenersi positivi e quindi out.