Coppa Italia, Atalanta-Cagliari 3-1: Vicario evita l’imbarcata ai sardi

L’Atalanta ha avuto la meglio sul Cagliari agli ottavi di finale di Coppa Italia: ai quarti sfiderà la vincente di Lazio-Parma

E’ finita 3-1 la partita tra Atalanta e Cagliari, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita controllata fin dall’inizio dai ragazzi di Gasperini, che sono andati in vantaggio con la rete di Miranchuk. Tante le occasioni non concretizzate per i bergamaschi, anche grazie alle parate di Vicario. Il raddoppio di Muriel è arrivato solo dopo l’1-1 segnato da Sottil.

A chiudere il match la rete di Sutalo, che ha garantito all’Atalanta il passaggio ai quarti di finale. Gasperini e i suoi sfideranno la vincente di Lazio-Parma, ma domenica c’è l’impegno in campionato con il Genoa. Per i ragazzi di Di Francesco una prova sottotono, con il portiere Vicario che ha evitato un passivo molto più pesante.