Dopo le ultime notizie legate agli stipendi in casa Inter, ci sarebbero delle novità in merito. La società nerazzurra della famiglia Zhang dovrebbe saldare il conto con i giocatori entro il 16 febbraio, data di verifica della FIGC

Secondo quanto riportato da Franco Vanni, giornalista de ‘La Repubblica’, l’Inter sarebbe intenzionata a pagare gli stipendi dei giocatori entro il 16 febbraio, data della verifica da parte della FIGC.

Una penalizzazione in classifica per questa situazione sarebbe quindi da escludere. Inoltre, non tramonta l’ipotesi di un accordo con i calciatori come avvenuto nella scorsa estate in occasione della ripresa delle competizioni nel post lockdown.