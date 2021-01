Juventus, il retroscena: c'era l'accordo con Suarez | Le cifre

Spuntano nuovi retroscena sulla vicenda legata a Luis Suarez e un suo possibile approdo alla Juventus nella scorsa estate. C’era l’accordo con il club bianconero

Il caso legato a Luis Suarez sta infiammando ormai da mesi le prime pagine dei giornali. L’esame farsa di italiano a Perugia per poter ottenere la cittadinanza e arrivare in Serie A da comunitario ha fatto il giro del mondo e i risvolti legali della vicenda sono in continuo aggiornamento. Come vi abbiamo riportato nelle ultime settimane, gli ispettori della FIGC continuano a monitorare il caso e era emersa la possibilità anche di responsabilità oggettiva per il club bianconero.

Calciomercato Juventus, accordo con Suarez: ecco il retroscena

Tutta la vicenda legale e mediatica ha poi oscurato il possibile colpo Luis Suarez alla Juventus. La punta era vicina al club bianconero. Come ricorda ‘La Gazzetta dello Sport’, il bomber aveva ormai trovato l’accordo con i torinesi per una cifra di 7,5 milioni a stagione. Sarebbe poi salita a 10 milioni di euro considerati i bonus. L’accordo previsto era di un biennale, in cui però la Juventus avrebbe avuto una clausola di recesso in suo favore dopo il primo anno. Ora il calciatore è già a quota 9 gol in 13 presenze in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid.