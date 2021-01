Calciomercato Parma, ESCLUSIVO: proposto Bermejo del Real Saragozza

Il Parma di D’Aversa deve rinforzarsi per risalire la china in classifica: al club ducale è stato proposto Bermejo del Real Saragozza

Dopo l’esonero di Fabio Liverani, alla guida del Parma è tornato Roberto D’Aversa. Al nuovo esordio in campionato sulla panchina gialloblu, è arrivata la sconfitta interna contro la Lazio. I ducali si trovano al penultimo posto in classifica a quota 12 punti, in coabitazione col Torino di Marco Giampaolo. E in questa sessione del calciomercato di riparazione, la società di Kyle Krause si muoverà per rinforzare la squadra e per cercare di raggiungere, il più rapidamente possibile, l’obiettivo salvezza.

Nel frattempo, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al Parma è stato proposto un profilo molto interessante: quello di Sergio Bermejo. Il 23enne trequartista nato a Madrid, che può giocare anche come esterno d’attacco, è un punto fermo del Real Saragozza di Juan Ignacio Martinez nella Liga2. Ma le sue prestazioni non sono passate inosservate e il calciatore è pronto per il grande salto. Legato da un contratto valido fino al 2024 al club spagnolo che valuta un eventuale addio a titolo definitivo del calciatore per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Vedremo nelle prossime settimane se il Parma affonderà il colpo, o meno, ma Bermejo è un nome da seguire con estrema attenzione.