Occhi del Parma in Croazia: ai ducali piace il terzino classe 2000 Tin Petricic

Il Parma guarda in Croazia per rafforzare il proprio settore giovanile. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club ducale è interessato in maniera concreta a Tin Petricic. Si tratta di un terzino destro classe 2004 di grande prospettiva che attualmente milita nell’Academy dello Slaven Belupo.

Petricic è nel mirino di altri importanti club, dalla Lokomotiv Zagabria – la sua precedente squadra – all’Hajduk Spalato fino agli sloveni del Maribor.