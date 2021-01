Nome nuovo in ottica calciomercato Bologna e Parma. Si prospetta un derby per portare in Italia il centravanti Ducksch

In attesa di affrontarsi sul campo il prossimo 7 febbraio per la ventunesima giornata di Serie A, il Bologna ed il Parma sono pronte a darsi battaglia sul terreno del mercato. Entrambi i club emiliani sono alla ricerca di rinforzi per i reparti offensivi di Mihajlovic e D’Aversa e, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si prospetta un derby per Marvin Ducksch. Si tratta di un eclettico attaccante tedesco di 26 anni cresciuto nel Borussia Dortmund che sta cercando di riportare l’Hannover in Bundesliga a suon di gol (8) e assist (5). Considerato il contratto in scadenza nel 2022, per strapparlo ai teutonici potrebbe bastare un’offerta intorno al milione di euro.