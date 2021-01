Malcuit ad un passo dal Parma è il primo movimento in uscita in questa sessione di calciomercato per il Napoli: decisa la formula

Continua la ricerca del Parma di un terzino destro che possa mettere a disposizione del tecnico D’Aversa quella qualità e quella corsa necessari per continuare la rincorsa alla salvezza. L’idea di portare Kevin Malcuit in Emilia diventa sempre più concreta. Dopo una prima ipotesi Fiorentina, infatti, l’ipotesi ducale è l’unica che resiste.

Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, per il passaggio dal Napoli al Parma di Malcuit non è ancora stato definito. La trattativa è molto ben avviata e vicina alla conclusione, con alcuni dettagli da limare. Stabilita quella che sarà la formula del passaggio del terzino francese in gialloblu: sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto (quasi certamente al raggiungimento dell’obiettivo salvezza per il Parma).

Napoli pronto alla prima uscita con Malcuit

Arrivato a Napoli nell’agosto del 2018, Malcuit ha aperto la strada all’affare Osimhen con il Lille, rafforzando il legame tra i due club. Il francese ha trovato spazio in stagione per appena 31 minuti in due sole gare di campionato (non è in lista Europa League) ed è stato lasciato fuori anche dalla gara di Coppa Italia con l’Empoli.

Il suo agente, Karim Tamani, sta cercando di chiudere gli ultimi dettagli con il Parma per poter certificare il passaggio nei prossimi giorni. Il Parma si farà carico anche dello stipendio di Malcuit dal momento del trasferimento fino al termine della stagione. Poi, si ragionerà sull’eventuale riscatto.