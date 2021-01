Il Milan si prepara ad accogliere il primo colpo per rinforzare la rosa di Pioli: domani le visite mediche e la firma

Il Milan centra il primo colpo in entrata. I rossoneri in queste settimane hanno dovuto affrontare un’emergenza importante in tutti i reparti vista la girandola di infortuni tra Ibrahimovic, Bennacer, Kjaer e non solo. In difesa sono salite le quotazioni di Fikayo Tomori dopo l’infortunio di Simakan, in attacco c’è stato il ritorno di fiamma con Mario Mandzukic.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Oltre ai vari rinnovi, Calhanoglu in testa, caldissimo è stato Soualiho Meite, centrocampista del Torino ormai pronto a diventare un giocatore del Milan. Per il classe ’94 la trattativa è ormai chiusa e domani il giocatore sarà a Milano per effettuare le visite mediche alla Madonnina e poi mettere la firma sul contratto. Meite arriverà in prestito con diritto di riscatto e rinforzerà il centrocampo rossonero. Il francese si metterà subito a disposizione di Pioli, potrebbe andare in panchina lunedì contro il Cagliari e magari fare il suo esordio a gara in corso.