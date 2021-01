Il Milan si prepara ad accogliere il secondo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato: per Mario Mandzukic sono ore caldissime

Il Milan spinge sull’acceleratore. Maldini e Massara stanno stringendo sul calciomercato per regalare subito a Stefano Pioli dei rinforzi immediati in grado di garantire rotazioni, alternative ma anche qualità. Il primo giocatore a vestire per la prima volta di rossonero sarà Soualiho Meite, che domani farà le visite mediche alla Madonnina per poi firmare e mettersi a disposizione del mister.

Calciomercato Milan, fatta anche per Mandzukic: cifre e dettagli

In attacco, però, il nome tornato prepotentemente in auge nelle ultime ore è quello di Mario Mandzukic. Il croato è svincolato, non gioca da tanto ma resta un giocatore affidabile che conosce benissimo la Serie A dopo gli anni alla Juventus e il calcio ai massimi livelli. Secondo ‘milannews24.com’, i rossoneri avrebbero trovato l’accordo con il calciatore. Non solo, perché l’ex Bayern e Atletico avrebbe anche già svolto alcuni test fisici individuali convincendo definitivamente la dirigenza del Milan sull’aspetto della forma fisica. Addirittura Mandzukic potrebbe già fare le visite entro le prossime 48 ore, firmare un contratto da 2 milioni per 6 mesi ed essere disponibile per il Cagliari.