Calciomercato Juventus, c’è il rilancio di una concorrente su un obiettivo dei bianconeri: arriva la minaccia per Paratici

Giorni caldi per la Juventus in ottica di mercato. Numerosi i movimenti in preparazione da parte del ds bianconero Fabio Paratici, per l’immediato ma anche in prospettiva. In tal senso, sembrava fatta per l’acquisto del giovane statunitense Bryan Reynolds, in sinergia con il Benevento (prestito fino a giugno, in mancanza di slot disponibili per giocatori extracomunitari). Ma nelle ultime ore si registrano delle novità inattese sul 19enne.

Calciomercato Juventus, nuova offerta del Bruges per Reynolds

Per il laterale destro attualmente in forza al Dallas, infatti, ci sarebbe un tentativo last minute da parte del Bruges, prima squadra a muoversi su di lui insieme alla Roma. I belgi vorrebbero acquistare subito il giocatore e ieri hanno presentato una nuova offerta al club americano. Ancora nulla di certo dunque, Paratici osserva la situazione con grande attenzione, dopo aver già raggiunto un accordo di massima nei giorni scorsi.