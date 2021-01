Marcel Brands, direttore sportivo dell’Everton, ha parlato delle mosse di calciomercato dei Toffees. Focus sulla situazione di Sami Khedira, centrocampista centrale della Juventus accostato proprio alla squadra di Liverpool

Intervenuto al meeting generale dell’Everton, Marcel Brands, direttore sportivo dei Toffees, ha fatto chiarezza sui movimenti in sede di calciomercato della squadra allenata da Carlo Ancelotti: “Stiamo ancora cercando di cedere dei giocatori per garantir loro delle nuove sfide. Non dovremmo fare dei colpi in questa finestra dei trasferimenti”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Brands ha poi aggiunto: “Nell’attuale rosa abbiamo il giusto bilanciamento fra giocatori di esperienza, elementi giovani e ragazzi cresciuti all’interno del club. L’età media della squadra è di 26 anni, una bella differenza rispetto a quella delle due stagioni precedenti, decisamente più alta”.

Una doccia gelata da parte di Brands anche per la Juventus che sperava nell’Everton per piazzare il cartellino di Sami Khedira, centrocampista tedesco sulla lista dei trasferimenti.