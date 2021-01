Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo in difesa: occhi su Francès

La Juventus mette gli occhi su Alejandro Francès, difensore classe 2002 del Real Saragozza: clausola da 10 milioni di euro

In questo mercato con pochi soldi a disposizione, si cercano soluzioni creative ed opportunità. Anche la Juventus non si ferma e continua a cercare dei rinforzi da mettere a disposizione di Andrea Pirlo al più presto. I bianconeri, però, non si muovono solamente per l’attaccante: con la trattativa col Sassuolo per Scamacca che procede, come raccontato da Calciomercato.it. Gli uomini di mercato di ‘Madama’, infatti, avrebbero messo gli occhi su uno dei migliori prospetti del calcio spagnolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Alejandro Francès. Il difensore classe 2002 è già un pilastro del Real Saragozza e, nonostante abbia solamente 18 anni, ha già collezionato 14 presenze in stagione. Un profilo di grande interesse, che ha catturato le attenzioni anche di grandi club come Real Madrid e Siviglia. Inoltre, Alejandro Francès potrebbe rappresentare anche una vera e propria opportunità di mercato: il centrale iberico ha una clausola da 10 milioni di euro nel proprio contratto.