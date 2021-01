Giorno di presentazione oggi per il nuovo general manager della Roma, Tiago Pinto che ha risposto alle domande della stampa

Nella giornata di oggi Tiago Pinto si è presentato in conferenza stampa come nuovo general manager della Roma: “Sono molto felice di essere qui e motivato per questo progetto, confesso che i primi giorni non sono stati facili lavorando da casa. Un conto è essere qui e un conto è lavorare da casa. Da ieri sono a Trigoria, sono molto felice. Le prime sensazioni sono positive. Conoscete la mia storia d’amore con il Benfica, non è stato facile lasciarlo. Quello che mi ha convinto sono stati i colloqui con Dan e Ryan Friedkin, mi hanno spiegato quali sono le loro intenzioni e ciò che vogliono costruire. Mi hanno fatto capire di poter essere un elemento importante per la società, per rendere la Roma una squadra più competitiva e in grado di vincere”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

PROGETTO – “Questo è un progetto a medio-lungo termine, la sostenibilità di un club è importantissima se si vuole vincere. Nessuno è in grado di stabilire quando si vincerà. L’ambizione è grande e deve essere quotidiana. Ogni giorno tutti dobbiamo fare meglio del giorno prima. Se saremo in grado di farlo i titoli arriveranno”.

MERCATO – “Per quanto riguarda il mercato stiamo lavorando tutti insieme per trovare le soluzioni migliori per la Roma. Ribadisco che si tratta di un progetto a medio-lungo termine. Lavoriamo costantemente con Dan e Ryan Friedkin per rendere la squadra competitiva. Io sono una persona trasparente, lo vedrete nel tempo. Pellegrini incarna il nostro progetto. Giovane, di talento e profondamente legato alla Roma. Presto faremo il possibile per realizzare il rinnovo. Ribadisco che nel calcio e nello sport è impossibile stabilire una data entro la quale si vincerà. Senza fare esempi concreti: sono tanti i club in Italia e in Europa i club che hanno investito senza poi vincere. Stiamo lavorando quotidianamente per rendere la Roma più competitiva in ogni competizione“.

STRUTTURA – “Non arriverà nessuno. Il mio ruolo è quello di gm dell’area sportiva: arrivo qui per lavorare con le persone già presenti, voglio conoscerle e dare il mio contributo, altrimenti la mia presenza non avrebbe senso. Con Dan e Ryan mi occuperò di tutta l’area sportiva. Ritengo che attualmente sia importantissimo e faccia la differenza avere un dipartimento di scouting forte e solido. Sarà importante gettare delle basi per avere una banca dati che ci permetta di prendere le migliori decisioni possibili. Mercato? Non so dire quante operazioni faremo a gennaio. Stiamo lavorando per realizzare le operazioni migliori”.

Infine su Fonseca: “Fonseca sarà il quinto allenatore con cui lavorerò. Conosco bene la sua carriera, già dai tempi del Aves e del Paços de Ferreira. Mi identifico nelle sue idee di calcio, offensivo, dinamico”.