Calciomercato, sfida Juventus-Inter per Cunha | Le cifre

Juventus e Inter sulle tracce di Matheus Cunha, attaccante di proprietà dell’Hertha Berlino. Tutti i dettagli

È la settimana di Inter–Juventus. Domenica sera, a ‘San Siro’, andrà in scena il sentitissimo derby d’Italia che può diventare già cruciale per lo scudetto. Una rivalità storica, quella tra i due club, che si trovano spesso a sfidarsi anche sul calciomercato. In questo senso, si profila un nuovo possibile duello per un talento emergente della Bundesliga. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Milan, ESCLUSIVO Damiani: “Ecco il prezzo di Badé”

Calciomercato Juventus e Inter, Cunha nel mirino | Le cifre

Si tratta di Matheus Cunha, attaccante classe 1999 di proprietà dell’Hertha Berlino che ha già collezionato 7 gol e 4 assist in 14 presenze. Il giovane talento è finito nel mirino della Juventus, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter. Stando a quanto riportato da ‘Sky Deutschland’, infatti, i due club sarebbero interessati al centravanti brasiliano, ma al momento non c’è ancora stata alcuna offerta. Proposta che avrebbe invece avanzato l’Atletico Madrid, rispedita però al mittente dal giocatore, che è intenzionato a rimanere in Germania almeno fino a giugno. La valutazione dell’Hertha si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro, con il 21enne che ha un lungo contratto in scadenza nel 2024. Qualsiasi discorso, anche per Juve ed Inter, è dunque rimandato alla prossima estate. Staremo a vedere.