L’Inter è in corsa per le prime posizioni in classifica, ma resta la tensione tra la società e Antonio Conte. A fine stagione, è possibile il divorzio tra il tecnico e i nerazzurri

Antonio Conte e l’Inter, un rapporto che la scorsa estate entrambe le parti hanno deciso di proseguire insieme, ma che ora potrebbe subire un nuovo brusco stop. Secondo quanto riporta questa mattina ‘TuttoSport’, sarebbe tornata alta la tensione tra l’allenatore e la società. Alla base il mal di pancia per i mancati rinforzi, anche se l’ex Chelsea ha detto di non volere nessuno. Perplessità anche per l’instabilità societaria. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Inter, Biasin: “Scelte di Conte deludenti. Gomez? Poche speranze”

Calciomercato Inter, mal di pancia Conte: possibile addio a fine stagione

Tornano, quindi, le voci di un possibile addio di Conte ai colori nerazzurri. Il calciomercato non offre prospettive rassicuranti con la necessità da parte dell’Inter di abbassare il monte ingaggi e l’impossibilità di intervenire a gennaio. Il tecnico pensa solo allo scudetto, da subito, e andrà all’assalto del titolo con i suoi uomini, ma qualche mal di pancia c’è.

Sullo sfondo anche la situazione societaria e la trattativa con BC Partners che ha iniziato la due diligence preliminare all’acquisizione di quote. Da tenere in considerazione anche il contratto del tecnico: difficile pensare che possa iniziare la prossima stagione in scadenza. Al momento, nulla è escluso, neanche un possibile rinnovo. In estate, però, sarà di nuovo tempo di confronti e si deciderà sulla base dei risultati ottenuti e delle prospettive.

Dalla Spagna, inoltre, viene rilanciata la candidatura di Diego Simeone per la panchina nerazzurra, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni. Va sembra tenuta aperta, inoltre, la pista che porta a Massimiliano Allegri: il tecnico italiano è ancora a caccia della panchina di una big ed è un pupillo di Beppe Marotta.