Diego Simeone potrebbe lasciare l’Atletico a fine stagione e diventare un’idea per la panchina dell’Inter per il dopo Conte

Le ultime parole di Diego Simeone lasciano più di un dubbio sul suo futuro. Il tecnico argentino si è detto felice di allenare l’Atletico Madrid ma non ha escluso un suo addio: “Il calcio è molto mutevole e bisogna essere aperti a qualsiasi possibilità. Sono molto contento all’Atletico ma a decidere è il club”.

Per Simeone e i Colchoneros potrebbe davvero essere la stagione giusta per conquistare la Liga. Il primo posto, con due punti di vantaggio sul Real e due match da recuperare, fanno ben sperare per il trionfo finale. Un successo che non escluderebbe comunque un addio al termine del campionato. ‘El Chiringuito’ riporta che l’Argentina è vigile e continua a mostrare interesse per Simeone.

Calciomercato Inter, idea Simeone sempre viva

Diego Simeone nel corso di diverse interviste passate non ha mai nascosto il desiderio di poter allenare un giorno l’Inter, squadra in cui ha militato da calciatore. Un’ipotesi che potrebbe prendere piede proprio in estate. La situazione Antonio Conte non è per nulla chiara e a prescindere dalla conquista dello scudetto, un addio a fine stagione non può essere escluso. Simeone potrebbe così essere il profilo internazionale e interista giusto per la sostituzione dell’ex Chelsea. In ogni caso, allo stato attuale, si tratta di una semplice suggestione, dettata anche dalle parole del ‘Cholo’. Ma l’Inter è sempre nel suo cuore e in Italia si è formato come calciatore e allenatore.