Il terzino e il centrocampista cileno sono usciti acciaccati dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma

Non preoccupano le condizioni di Darmian e Vidal in casa Inter. I due giocatori sono stati costretti al cambio durante il match pareggiato ieri pomeriggio contro la Roma. Per il laterale ex Parma, che ha rimediato una contusione all’anca, escluse lesioni dopo i controlli effettuati direttamente domenica nella capitale. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Darmian verrà rivalutato oggi ad Appiano Gentile dallo staff medico interista insieme a Vidal, che nella sfida dell’Olimpico ha preso una forte botta alla coscia destra. Conte potrebbe decidere di non rischiarli mercoledi in Coppa Italia con la Fiorentina, con l’obiettivo di averli al meglio domenica nel big match di San Siro contro la Juventus.