"L'INTER ha sbagliato a NON imporre ERIKSEN a Conte"

Calciomercato Inter | Biasin: "L'uscita dell'agente di ERIKSEN dimostra problemi di liquidità dell'Inter"



Nella nostra diretta di calciomercato, insieme al nostro Fabrizio Biasin, prendiamo in esame la notizia clamorosa di oggi, in cui l'agente di Christian Eriksen, Martinus Schoots, ricorre al Coni per il non pagamento da parte dell'Inter, della sua commissione per il trasferimento del suo assistito del gennaio scorso, pari a circa 7.5 milioni di euro. Scopriamo insieme tutte le ultimissime! Tutte le notizie di calciomercato Inter insieme a noi!



