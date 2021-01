L’agente di Eriksen ha presentato un’istanza di arbitrato al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni contro l’Inter. Tutti i dettagli

È ormai guerra aperta tra l’Inter e Christian Eriksen. Il fantasista danese è da tempo un separato in casa e finito sul mercato, ma in casa nerazzurra arriva una nuova ‘grana’ riguardo alla situazione dell’ex Tottenham. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Come comunicato dal CONI attraverso una nota ufficiale, “il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza di arbitrato, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, da parte dell’Agente Sportivo Martinus Schoots contro la F.C. Internazionale Milano S.p.A., in virtù del contratto di mandato, sottoscritto il 27 gennaio 2020, in forza del quale la società intimata ha conferito incarico al suddetto istante al fine di consentire la realizzazione del trasferimento del calciatore Christian Eriksen, allora tesserato presso il Tottenham Hotspur F.C., alla società milanese”.