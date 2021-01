Nuovo confronto in vista tra l’entourage di Calhanoglu e il Milan. Pari sempre più vicine per il rinnovo

Non solo Gigio Donnarumma. Il Milan e Hakan Calhanoglu sono sempre più vicini. Come vi abbiamo raccontato, nei giorni scorsi, c’è fiducia per il rinnovo del contratto del turco con il club rossonero. L’incontro tra Gordon Stipic e la dirigenza, avvenuto prima di Natale, è servito per ridurre il gap tra domanda e offerta e la fumata bianca potrebbe davvero arrivare a breve, così come quella di Donnarumma.

Milan, rinnovo più vicino per Calhanoglu

Tra Maldini, Massara e l’entourage di Calhanoglu è previsto un nuovo confronto, che potrebbe davvero essere quello decisivo, già nei prossimi giorni. L’accordo totale potrebbe arrivare sui 4/4,5 milioni di euro con i bonus. Nel frattempo il turco è tornato molto attivo sui social, con un post con il quale sembra davvero giurare amore al Milan. Una foto che lo immortala di spalle con la maglia numero dieci addosso, a San Siro, mentre guarda il cielo. Una foto che ha scatenato i tifosi, che non vedono l’ora che rinnovi il suo contratto con i rossoneri.