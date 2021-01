Il calciomercato Juventus studia il colpo in attacco, contatti ieri sera per Scamacca del Sassuolo ma in prestito al Genoa

L’infortunio di Dybala potrebbe velocizzare le operazioni di mercato della Juventus. In cima alle priorità di Paratici c’è il nuovo attaccante che possa sostituire Morata in caso di necessità. Proprio ieri sera, al termine della sfida vinta 3 a 1 contro il Sassuolo, sono arrivate ulteriori novità su Gianluca Scamacca, tra i nomi più caldi degli ultimi giorni.

Calciomercato Juventus, contatti col Sassuolo per Scamacca

Nel post partita di ieri sera, riporta ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe avuto contatti col Sassuolo per Scamacca, talento in prestito al Genoa. La valutazione del gioiello classe 1999 si aggira sui 25-30 milioni di euro e i neroverdi avrebbero aperto ai torinesi. Il compromesso sarebbe quello di impostare una operazione simile a quella estiva per Morata: prestito lungo con diritto di riscatto che spalmi su più bilanci la spesa juventina. Tra i migliori prospetti del nostro calcio, Scamacca piace anche al Milan, che però non ha ancora affondato il colpo.