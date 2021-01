Annuncio clamoroso dall’Inghilterra in ottica calciomercato Juventus. Si chiude l’affare Pogba dal Manchester United al Psg

Paul Pogba continua ad attirare pretendenti attorno a sé e dopo i rumors riguardanti la Juventus adesso tocca al Paris Saint-Germain farsi avanti per il centrocampista del Manchester United. È chiaro che Pogba lascerà l’Inghilterra nel 2021, ma non in inverno: molto più probabile una cessione nel pieno dell’estate, a stagione ultimata. Il suo destino, però, non sarà al Real Madrid, come invece sperava Zidane: come riportato dal ‘Daily Express’, Pogba può arrivare a Parigi nella stagione 2021/22.

Calciomercato Juventus, 83 milioni di euro

D’altronde a Parigi quest’estate perderanno Kylian Mbappe, in direzione proprio Real Madrid, e con le voci che insistono per l’arrivo di Lionel Messi e di Sergio Ramos, il possibile acquisto di Paul Pogba permetterebbe a Pochettino di avere a disposizione una rosa stellare. La cifra per il trasferimento si aggira intorno ai 75 milioni di sterline, stando ai media sportivi inglesi: un valore importante, che allo stato attuale sarebbe fuori portata per la Juventus. Mentre a Parigi con quella cifra completerebbero una rosa pronta per tentare l’ennesima corsa alla Champions League.