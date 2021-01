Si intensifica la lotta per strappare Paul Pogba al Manchester United in estate: sorpasso alla Juventus, offerta da 80 milioni

L’asta è pronta a partire: il Manchester United ha dato il via libera alla cessione di Paul Pogba in estate, aprendo la caccia al francese. La Juventus è tra le società più interessate al centrocampista dei ‘Red Devils’, ma i bianconeri devono registrare il sorpasso del Paris Saint-Germain. Secondo quanto si legge su ‘todofichajes.com’, il Psg sarebbe balzato in testa nella corsa al ‘Polpo’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Pochettino chiede Pogba al Psg

Il nome dell’ex Juve sarebbe stato fatto dal neo-tecnico Mauricio Pochettino e per accontentarlo Leonardo ha già allacciato i primi contratti con lo United che parte da una valutazione di 80 milioni di euro. Cifra molto più alta di quella di cui si è parlato finora (50-55 milioni di euro) che potrebbe assottigliare la concorrenza.

D’altra parte la Juventus continua a monitorare la situazione, pronta a farsi avanti e magari allettare il Manchester con una contropartita tecnica come Paulo Dybala. Battaglia accesa con anche il Real Madrid pronto a farsi avanti: per Pogba si preannunciano mesi incandescenti con il Psg in pole.