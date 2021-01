Per Rino Gattuso arriva il momento del processo: nonostante la vittoria in Udinese-Napoli piovono critiche pesanti per l’allenatore calabrese

Esonero: non ha dubbi il popolo dei social su quel che deve essere la mossa del Napoli per ripartire. Nonostante la vittoria arrivata nel finale con il gol di Bakayoko, la prestazione contro l’Udinese ha riacceso il processo a Gennaro Gattuso. Pesanti le critiche che sono piovute addosso all’allenatore calabrese che per molti “non ci sta capendo più niente”.

Dalla sostituzione di Rrahmani all’intervallo alla scelta di continuare a puntare su alcuni giocatori fuori fase come Fabian Ruiz, diversi i capi di accusa contro il tecnico. Giudizi anche pesanti come chi parla di un “Gattuso imbarazzante” e invoca l’esonero immediato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT – Calciomercato, Napoli a fuoco lento su Zaccagni: le ultime

Ecco alcuni tweet:

Donadoni Ancelotti e Gattuso, mai più un ex milanista sulla panchina del Napoli. #UdineseNapoli — Francesco Targaryen (@MarekNapoli) January 10, 2021

Una sconfitta oggi ci libererebbe di Gattuso.Forza Udinese.#UdineseNapoli — fabrizio solinas (@fabrizi33666870) January 10, 2021

Cacciate a Gattuso è in confusione totale — Angelo (@DifraiaAngelo) January 10, 2021

Fin quando giochiamo va bene, pariamm, ma Gattuso con Rrahmani ha confermato quanto sia poco in grado. Non me ne vogliate, tanta simpatia per la persona… Ma questa è manifestazione di mera inettitudine#UdineseNapoli — NomenNescio (@kiriku_nn) January 10, 2021

Esonerare Gattuso che di calcio non ne capisce una beata mazza. #UdineseNapoli — Maurizio (@maurizioschet65) January 10, 2021