Pagelle e tabellino di Juventus-Sassuolo, match valevole per la 17° giornata del campionato di Serie A

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Attento sulle conclusione dalla distanza, su Defrel non ha colpe. Solita sicurezza.

Danilo 7,5 – Con un gran destro sblocca il risultato: prima gioia personale in stagione. Il suo lo fa sempre: una garanzia per Pirlo. Nel recupero lancia Ronaldo per la rete che chiude la gara.

Bonucci 4,5- Si fa sorprendere un paio di volte da Caputo, ad inizio ripresa si perde colpevolmente Defrel nel pari ospite.

Demiral 5 – E’ al rientro dal primo minuto e si vede. Ancora indietro sul piano

Frabotta 6,5 – Primo tempo positivo, poi cala e mostra dei limiti nel contenere Muldur. Ma è decisivo nel piazzare il cross per il 2-1 di Ramsey.

Chiesa 6,5 – Non è il Chiesa che ha esorcizzato il ‘Diavolo’, anche se fa sempre paura quando accelera. Prende un palo e lotta sempre, anche nei momenti complicati della partita (86′ Bernardeschi sv)

Bentancur 5,5 – Bel lancio per McKennie, rimedia la solita ammonizione e Pirlo lo toglie all’intervallo. Potrebbe e dovrebbe dar di più (46′ Rabiot 6,5 – Dà più energia e cavalli al centrocampo. Sta crescendo a livello fisico).

Arthur 6 – Parte a rilento, alza i giri del motore con lo scorrere del match trovando delle buone trame.

McKennie 6,5 – Tocco illuminante che mette Frabotta davanti al portiere. Però è costretto ad abbandonare subito il campo per un fastidio muscolare: Pirlo non lo ha voluto rischiare (18′ Ramsey 7 – Nel recupero del primo tempo serve a Kulusevski la palla del vantaggio, che lo svedese spreca malamente. Si butta in area avversaria e crea scompiglio: gol pesantissimo nella rimonta scudetto della Juve (86′ Morata sv).

Dybala 5,5 – Molto mobile ma senza incidere. Non brilla come a San Siro e prima dell’intervallo si ferma per infortunio. Pirlo incrocia le dita anche per lui… (42′ Kulusevski 5,5 – Si divora il più facile dei gol appena entrato. Nella ripresa ha voglia e dà una gran palla a CR7. E’ però ancora troppo discontinuo).

Ronaldo 6 – Spento e quasi svogliato, fatica ad entrare in partita. Si mangia un gol clamoroso davanti a Consigli. Lontano parente dal vero CR7 come a Milano per 92 minuti: poi nel recupero piazza la zampata, come solo i fuoriclasse sanno fare.

All. Pirlo 6,5 – Le assenze pesano, gli infortuni di McKennie e Dybala complicano la situazione. La Juve non brilla come a San Siro, ma ha la capacità e la forza di portarla comunque a casa. Punti che a fine campionato potrebbero fare la differenza, anche se c’è ancora qualcosa da registrare soprattutto sul piano difensivo.

SASSUOLO

Consigli 6,5 – Si oppone a Ronaldo anche per demeriti del portoghese. Può fare poco sulla sassata di Danilo e il tap-in vincente di Ramsey.

Muldur 5,5 – Si fa infilare più volte da Frabotta nel primo tempo. Partita di contenimento anche quando avanza sulla linea dei centrocampisti (72′ Oddei 6 – Forze fresche nell’ultima parte di gara).

Chiriches 6 – Di testa sono tutte sue. Soffre quando viene puntato, ma limita i danni.

Ferrari 6 – Efficace e duro quando basta negli ultimi sedici metri. Fa buona guardia.

Kyriakopulos 6 – Riesce a contenere Chiesa e riparte quando ne ha la possibilità.

Obiang 4 – Follia sul finire di tempo: brutto fallo a Chiesa e rosso che Massa sventola grazie all’ausilio del VAR. Gara diligente fino a quel momento, poi rovina tutto e lascia i suoi in dieci.

Locatelli 7 – Altra prova di sostanza e lucidità per il gioiello del Sassuolo. Giocatore di spessore internazionale: mostra tutte le sue qualità davanti alla dirigenza bianconera.

Defrel 7 – Nella prima frazione non si vede tanto, si accende nella ripresa: sorprende Demiral e Bonucci per firmare la rete dell’1-1. (67′ Boga 6,5 – Subiuto ficcante e in partita. Quando parte palla al piede son dolori).

Djuricic 5,5 – Non si accende: pochi spunti degni di nota (46′ Maxime Lopez 6 – Rincorre tutti e mette ordine in mediana).

Traore 6,5- Pochi guizzi all’inizio, carbura strada facendo. Serve a Defrel la palla del pareggio.

Caputo 6 – Sguscia e crea fastidio a Bonucci. Va fuoir per esigenza tattiche all’intervallo dopo il rosso ad Obiang (46′ Toljan 6 – Tiene la posizione: fa solo la fase difensiva).

All. De Zerbi 6 – Il Sassuolo ha il merito di provarci sempre, anche con un uomo in meno. Mette paura alla Juve malgrado le difficoltà contingenti: i neroversi sono ormai una realtà consolidata del campionato.

Arbitro Massa 5,5 – Il VAR gli viene in soccorso sul fallaccio di Obiang a Chiesa. Ma in generale direzione che non convince del tutto.

TABELLINO

JUVENTUS-SASSUOLO 3-1

51′ Danilo; 59′ Defrel; 82′ Ramsey; 92′ Cristiano Ronaldo

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie (18′ Ramsey); Dybala (42′ Kulusevski), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Chiellini, Dragusin, Portanova, Fagioli, Rabiot, Bernardeschi, Morata, Da Graca. Allenatore: Andrea Pirlo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Defrel, Djuricic (46′ Lopez), Traore; Caputo (46′ Toljan). A disposizione: Pegolo, Marlon, Ayhan, Peluso, Rogerio, Magnanelli, Raspadori, Oddei, Schiappacasse, Boga. Allenatore: Roberto De Zerbi

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Chiffi

Ammoniti: Bonucci (J), Bentancur (J), Ferrari (S), Frabotta (J), Kukusevski (J)

Espulsi: Obiang (S)

Note: recupero 4′