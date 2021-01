Juventus-Sassuolo, aspre critiche per il difensore

Juventus-Sassuolo ha scatenato l’ira dei tifosi verso Leonardo Bonucci. Scopriamo cosa è successo e le parole rivolte al difensore negli ultimi minuti

La Juventus è stata a lungo fermata dal Sassuolo sul pareggio durante la partita di questa sera, prima del gol di Ramsey che ha portato il 2-1 e la rete del 3-1 di Ronaldo. Nonostante la superiorità numerica e il parziale vantaggio realizzato con un gran tiro dalla distanza di Danilo, Defrel è riuscito a realizzare il gol del pareggio dopo una bella azione collettiva.

I tifosi della Juventus, però, puntano il dito contro Leonardo Bonucci. Il centrale non sta convincendo i suoi supporters in diverse partite di questa stagione. Questa sera non è piaciuta la chiusura del centrale in occasione della rete di Defrel. E durante la partita non sono mancati i tweet di rimprovero per il difensore. Eccone alcuni di seguito.

#JuveSassuolo ormai #bonucci è solo un ex mediocre calciatore — Pippo Romano (@pippo_romano) January 10, 2021

cacciate pirlo e Bonucci

subito — Fabiogobbo (@Fabiogobbo4) January 10, 2021

Spero nella doppia ammonizione di #Bonucci — NoWhereMan ⚪️⚫️ (@MirzaM30) January 10, 2021

#Bonucci lo scorso anno fu tra i migliori. Quest’anno crollo verticale. — GioVa (@Gioss17v) January 10, 2021

Quando gioca #Bonucci si parte già con un gol sul groppone #JuventusSassuolo — AntLep (@Ninozzo63) January 10, 2021