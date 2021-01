Calciomercato Juventus, Scamacca altro affare 'alla Morata': le cifre

Calciomercato Juventus, bianconeri alla ricerca di un colpo in attacco: Paratici prepara l’affondo, operazione ‘alla Morata’

La Juventus alla ricerca di un attaccante in questo mercato invernale, per avere un’alternativa in più da aggiungere in prima linea a Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Chiamatosi fuori Quagliarella, Paratici continua a valutare le opzioni. Trattativa difficile per Milik, per il quale ci sarà un incontro in settimana come anticipato da Calciomercato.it. Ma c’è anche un’altra ipotesi, che potrebbe portare a un colpo ‘alla Morata’.

Calciomercato Juventus, forcing per Scamacca con il Sassuolo

Il nome, già emerso in questi giorni, è quello di Gianluca Scamacca. Conferme arrivano da ‘Tuttosport’, secondo cui i bianconeri ci stanno pensando seriamente. L’interlocutore primario però non è il Genoa, che pure avrebbe aperto, dove il giocatore è soltanto in prestito, ma il Sassuolo, proprietario del cartellino. Stasera, con la sfida allo Stadium contro i neroverdi, verrà saggiata la disponibilità del club emiliano a una formula per l’appunto come quella che ha portato a Morata. Vale a dire, di prestito oneroso con riscatto pluriennale, per un ammontare complessivo tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il discorso potrebbe essere poi ripreso al ‘Mapei Stadium’ in occasione della Supercoppa contro il Napoli.