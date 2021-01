Ancora un KO per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che sta vivendo un momento piuttosto complicato della stagione. La panchina non è più così salda

La gara di oggi contro la Fiorentina per il Cagliari di Di Francesco poteva essere decisiva per provare ad uscire da una crisi profonda di gioco e soprattutto risultati. Nulla da fare però per Simeone e compagni che hanno infatti raccolto il quarto KO di fila dopo quelli delle scorse giornate contro Benevento, Napoli e Roma.

Vlahovic ha infatti spedito i sardi nel baratro, ora sempre più vicini alla zona retrocessione. Un ruolino di marcia ampiamente deficitario che non può di certo far star tranquilla la società isolana che pone sotto osservazione la posizione di Eusebio Di Francesco. Il Cagliari è infatti chiamato a rialzare prontamente la testa già dalla prossima gara di Coppa Italia contro l’Atalanta per salvaguardare anche la posizione del proprio allenatore. Il calendario non fornisce comunque assist viste le prossime due sfide di Serie A contro la capolista Milan e il Genoa impelagato nella corsa per non retrocedere, che di certo non faranno sconti. Senza una reazione decisa l’esonero di Di Francesco non è utopia: tra i papabili sostituti i vari Semplici, Stramaccioni e Mazzarri. Situazione in divenire.