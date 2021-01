Fiorentina-Cagliari, tegola per Prandelli: out Pezzella per infortunio

La Fiorentina perde nuovamente per infortunio German Pezzella, costretto a uscire nel primo tempo

Per la Fiorentina non è senza dubbio un periodo semplice. La vittoria con la Juventus è rimasta una serata storia, ma quasi isolata visto che i viola sono appena tre punti sopra il terzultimo posto. Oggi con il Cagliari la partita è fondamentale, poi la squadra di Prandelli è attesa dall’Inter in Coppa Italia e poi dal Napoli. Una classifica deficitaria e un’altra tegola anche dall’infermeria.

Durante il primo tempo del match in corso al ‘Franchi’ contro il Cagliari di Di Francesco, altra squadra in grande crisi, si è fatto male il capitano German Pezzella. Per l’argentino ennesimo problema muscolare, alla coscia sinistra, che lo ha costretto a uscire al 38′, pochi secondi dopo il sospiro di sollievo per l’errore di Joao Pedro dal dischetto. Al suo posto Martinez Quarta. Saranno sicuramente da valutare con grande attenzione le sue condizioni.