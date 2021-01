Il Cagliari perde contro il Benevento e Eusebio Di Francesco vede la sua panchina a rischio: la situazione con i nomi dei sostituti

Ancora una sconfitta per il Cagliari ed ora Eusebio Di Francesco vede a rischio la sua panchina. I sardi hanno perso 2-1 in casa contro il Benevento e proseguono la loro striscia negativa. In campionato la vittoria manca dal 7 novembre (successo con la Sampdoria) e nelle ultime nove partite sono arrivati appena quattro punti e la situazione in classifica si è fatta pericolosa: il terzultimo posto dista appena tre punti ma con le squadre coinvolte che devono giocare ancora. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Un ruolino di marcia che sta preoccupando il presidente Giulini e così la situazione per Di Francesco diventa bollente. In caso di esonero sono diversi gli allenatori attualmente sul mercato: da Semplici a Nicola, da D’Aversa a Walter Mazzarri.