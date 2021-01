DIRETTA Roma-Inter, la conferenza di Conte: seguila LIVE

Antonio Conte ha parlato alla vigilia del big match Roma-Inter: il tecnico nerazzurro parla della sfida scudetto e non solo

L’Inter si prepara per riscattare il brutto ko di Genova contro la Sampdoria. I nerazzurri sono attesi subito da uno scontro diretto importante all’Olimpico contro la Roma, che in classifica è a -3 e sente quindi odore di aggancio.

La squadra di Conte, dal canto suo, non può perdere altri punti nella corsa scudetto e scenderà in campo sapendo già il risultato del Milan contro il Torino. Come di consueto nel giorno della vigilia, il tecnico salentino prende la parola in conferenza stampa: seguite la diretta scritta su Calciomercato.it.