Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato l’Inter accelera per chiudere un affare in Serie A. Intesa con l’agente, ecco i dettagli

Prima si vende, poi eventualmente si compra. E’ questo il diktat di Suning, e non solo, per questo calciomercato invernale. Per si vende, parlando di Inter, non possiamo che riferirci a Christian Eriksen, sul quale – a differenza di quanto è stato detto – non risulta esserci l’ex Tottenham. Comunque in caso di uscita del danese, Marotta e soci potrebbero mettere a segno almeno un ‘colpo’. Il nome più forte rimane il ‘Papu’ Gomez, per il quale stando al ‘Corriere della Sera’ (edizione Bergamo) i nerazzurri hanno già raggiunto un accordo totale col suo entourage.

Calciomercato Inter, ‘Papu’ Gomez con scambio

L’ostacolo alla chiusura dell’affare, oltre come detto la dipartita di Eriksen, Percassi e quindi l’Atalanta stessa che per ora continua a chiedere sui 10 milioni di euro. Il club targato Suning vorrebbe prendere l’argentino, nel mirino pure di Juventus e Fiorentina, a una cifra molto bassa, se non a zero, oppure attraverso uno scambio con qualche giovane. Da Bergamo è arrivata una apertura in tal senso, con la società orobica che ha fatto il nome del baby Oristanio.