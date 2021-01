Paratici continua a scoprire giovani in Europa per il calciomercato: il nuovo obiettivo è un 2001, proprio come Rovella

Continua l’opera di ringiovanimento della rosa da parte della Juventus e dopo Rovella e Reynolds, per il quale si lavora in sinergia con il Benevento, tocca a Abdulaye Dabo del Nantes II. Stando a quanto riportato da ‘SkySport’, i bianconeri sono vicini al prestito del classe 2001.

Ala sinistra, Paratici è vicino alla chiusura dell’accordo: il giocatore dovrebbe aggregarsi alla formazione Under 23, con il sicuro obiettivo di valutare poi una possibile permanenza in bianconero. Dabo già negli anni scorsi era stato accostato alla Juventus, sin dai tempi in cui ad affiancare Paratici c’era Marotta: era il 2017 e Dabo, adesso quasi 20enne, aveva poco più di 16 anni anni. Un profilo che, insomma, negli anni non ha smesso di affascinare la Vecchia Signora.