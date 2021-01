Nuovo sondaggio per l’attacco da parte di Paratici, sempre in casa Genoa: l’idea è Scamacca per il calciomercato

Occhi anche su Scamacca per Fabio Paratici, che nel discutere con il Genoa per il profilo di Rovella ha voluto sondare il terreno anche per il giovane attaccante. L’operazione per il giovane difensore è oramai in chiusura e stando a quanto riportato da ‘SkySport’, il dirigente bianconero ha voluto comprendere meglio la situazione legata all’attaccante, sul quale anche il Milan ha messo gli occhi.

In prestito secco dal Sassuolo, senza opzioni di riscatto per il Genoa che quindi a giugno lo farebbe tornare in neroverde, Scamacca sarebbe il profilo scelto da Paratici e non Shomurodov. Non ci sono stati passi ufficiali con il Sassuolo, ma in occasione della gara di domenica potrebbe esserci un primo avvicinamento tra le due parti, per comprendere le modalità e anche la fattibilità dell’affare.