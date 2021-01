La Fiorentina vuole anticipare Juventus e Inter sul calciomercato e accontentare l’Atalanta per Gomez

Con la partenza di Cutrone e le possibili cessioni di Kouame e di Callejon, la Fiorentina vuole tornare sul calciomercato per rimpinguare la rosa di Cesare Prandelli. Per farlo, la dirigenza gigliata punta forte sul ‘Papu’ Gomez, entrando nella corsa all’acquisto del giocatore atalantino. La Fiorentina vuole battere Juventus e Inter e presentare l’offerta richiesta dalla Dea: 10 milioni di euro.

Mentre l’Inter prova a raggiungere un accordo che possa portare Gomez in nerazzurro a cifre contenute, i viola sarebbero pronti ad accontentare le richieste degli orobici. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, ora da convincere ci sarebbe Gomez. Il giocatore attende una telefonata dalla Juventus o dalla stessa Inter per aggregarsi a una rosa che possa garantirgli la vittoria dello Scudetto. Da tenere in considerazione anche la partecipazione alla Champions League, competizione che si è guadagnato sul campo per due anni di fila.

Sull’argomento si è espresso anche Marino, nel pre-partita di Benevento-Atalanta su ‘SkySport’: “A ora l’ultimo dei problemi è mercato, dobbiamo concentrarci sul campionato e sulla Champions League”, sviando così l’argomento Gomez.