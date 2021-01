Si fa sempre più accesa la corsa ad Haaland e la Juventus ha una nuova rivale che ha presentato una maxi offerta al Borussia Dortmund

Al Borussia Dortmund è arrivata un’offerta irrinunciabile per Erling Haaland. Il consiglio da parte del club tedesco per il giovanissimo attaccante norvegese è quello di non affrettare i tempi e di conseguenza la partenza, così da poter continuare il suo percorso di crescita: dinanzi a un’offerta monstre, però, le carte in tavola potrebbero cambiare. Anche perché l’offerta non arriva dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Haaland

I blancos erano i maggiori indiziati alla corsa ad Haaland, insieme alla Juventus, ma l’offerta da 130 milioni di euro, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, arriva dal Manchester United su indicazione di Ole Gunnar Solskjaer. Per i Red Devils è fondamentale poter aggiungere un centravanti alla propria rosa, soprattutto perché Edinson Cavani, con i suoi quasi 34 anni, rappresenta una soluzione temporanea. Con questa offerta lo United andrebbe ad anticipare il Real Madrid, ma serve convincere Haaland al trasferimento in Premier League.

L’esplosione del giocatore è sicuramente sotto gli occhi di tutti, ma il Manchester United deve trovare le risorse necessarie per affondare il colpo in maniera decisiva: il 20enne attaccante ha una lunga lista di pretendenti che oltre alle già nominate Real e Juventus annovera anche il Manchester City, il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco, il Liverpool e il Barcellona.