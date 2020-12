Real Madrid, ecco la mossa per Haaland

Calciomercato Real Madrid, i Blancos intenzionati al tutto per tutto per acquistare Haaland: ecco la strategia di Florentino Perez

Erling Haaland è stato uno dei principali bomber del 2020 e sicuramente sarà uno degli attaccanti top dei prossimi anni. In molti hanno messo gli occhi sul giocatore del Borussia Dortmund, anche le squadre italiane. Ma rimane sempre sullo sfondo il Real Madrid, che vuole fare di tutto per portarlo in Spagna.

Secondo ‘Fichajes’, Haaland non intenderebbe lasciare il Borussia prima del 2022. Il suo timore sarebbe, il prossimo anno, finire a fare la riserva di Benzema. In ogni caso, non intenderebbe lasciare i tedeschi per un’altra destinazione, attendendo proprio l’occasione per andare al Real. Con Florentino Perez che per anticipare la concorrenza potrebbe siglare l’affare e lasciare il giocatore per un anno in Germania.