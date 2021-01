Paratici tradito da Raiola: il giovane talento olandese ha detto sì al Barcellona. Il calciomercato della Juventus perde un obiettivo per il futuro

Il Barcellona sta per entrare nelle settimane decisive del periodo elettorale per stabilire chi sarà il nuovo presidente della società. Nel frattempo, però, Ronald Koeman continua ad avanzare richieste per la sua rosa e il primo nome sul suo taccuino è sicuramente Ryan Gravenberch. La situazione economica del Barcellona non è positiva, ma nonostante questo l’allenatore olandese vuole assicurarsi il 18enne centrocampista dell’Ajax.

Già leader del nuovo progetto dei Lancieri, su Gravenberch c’era da tempo l’occhio vigile della Juventus, come riportato da ‘Don Balon’, tra le principali pretendenti dell’olandese. Per questo Koeman vuole anticipare i tempi e bruciare la concorrenza accontentando le richieste dell’Ajax: la cifra richiesta è di circa 25 milioni di euro, un importo proibitivo al momento per i blaugrana, che quindi devono accelerare le cessioni. Ryan Gravenberch nel frattempo però avrebbe dato il via libera al suo arrivo a Barcellona, come confermato anche dallo stesso Mino Raiola in più occasioni.