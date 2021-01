Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la vittoria odierna dell’Atalanta contro il Benevento

Felice per la roboante vittoria della sua Atalanta contro il Benevento, Gian Piero Gasperini ha parlato anche di Gomez, ormai in uscita in questo calciomercato invernale. Il tecnico ha spiegato nuovamente il motivo delle sue decisioni: “Delle strisce importanti le abbiamo fatte anche con Gomez, per esempio dopo il lockdown. La scelta è stata dettata dal fatto che avevo bisogno di provare un altro tipo di squadra – spiega a ‘Sky Sport’ -Stavamo soffrendo a centrocampo e lui non si adattava, quindi il motivo è stato di natura tecnica”.

Gasperini ha quindi analizzato la sua scelta tecnica: “Ho deciso di aiutare di più de Roon e Freuler, l’abbiamo fatto anche in passato solo che questa volta la scelta non è stata accettata”. Classe 1988, Gomez in Italia piace molto anche all’Inter, destinazione gradita dallo stesso calciatore.