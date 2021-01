Fabrizio Biasin ha parlato del possibile arrivo del ‘Papu’ Gomez in casa Inter

Intervenuto a CMIT TV, Fabrizio Biasin ha anche parlato dell’ipotesi Gomez in casa Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Il ‘Papu’ Gomez ha un accordo con l’Inter di qualche genere. Ma la domanda è: l’Inter ha un accordo di qualche genere con l’Atalanta? Questo no, perché Percassi è stato chiaro più o meno pubblicamente, dicendo che non liberano il giocatore a zero”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus, Biasin: “Vice Morata? Non serve a niente!”

Biasin ha poi concluso: “L’Atalanta chiede 10 milioni, magari arriverà a chiederne 7-8. E queste cifre che sembrano irrisorie per il calcio in queste momento sono cifre insormontabili per tutti i club”. Ottenuto il sì dell’argentino, manca dunque l’accordo con il club bergamasco per portare Gomez in nerazzurro. Vi terremo aggiornati.