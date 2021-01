Zinedine Zidane nella conferenza stampa di oggi ha toccato diversi temi tra cui anche il futuro in bilico di Sergio Ramos

In casa Real Madrid i tifosi rimangono col fiato sospeso per il futuro di Sergio Ramos. Lo storico capitano dei ‘blancos’ è infatti a scadenza di contratto con un rinnovo che tarda ad arrivare e che col passare del tempo si fa sempre più complesso. Accostato anche alla suggestione Juventus, dall’ex compagno Cristiano Ronaldo, il leader della Spagna è stato protagonista anche della conferenza stampa odierna attraverso le parole del tecnico Zidane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo Sergio Ramos-Real | Bomba dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Sergio Ramos | C’è anche Klopp

Calciomercato, Zidane prova a blindare Sergio Ramos ma ‘non si sa mai’

L’allenatore francese ha infatti detto la sua in merito ai rinnovi che non arrivano di Sergio Ramos e Lucas Vazquez, mentre quello di Modric è più vicino: “Non vorrei che il suo futuro fosse lontano da Madrid, ma nel calcio non si sa mai. Quello che vogliamo è che la situazione venga risolta. Penso e spero che venga risolto, niente di più ”.