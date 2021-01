La questione Lautaro resta irrisolta per l’Inter, che molto probabilmente nei prossimi mesi dovrà salutare l’argentino: in Spagna riportano di un’offerta già accettata dai nerazzurri

L’Inter è chiamata subito a rialzarsi dopo i ko bruciante in casa della Sampdoria che ha permesso alla Roma di avvicinarsi. La squadra di Conte ha l’occasione di ristabilire le distanze già domenica proprio grazie allo scontro diretto con i giallorossi mentre il Milan sarà impegnato col Torino. Intanto il calciomercato si è aperto e Marotta è alla ricerca dei rinforzi giusti, tra cui quello in attacco. Da risolvere resta la questione Lautaro Martinez, la cui cessione resta ipotesi concreta nella prossima estate.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Marotta accetta l’offerta del Real Madrid

Il Barcellona non si è ancora arreso, Leo Messi lo ha chiesto alla società blaugrana, sia i dirigenti che Ronald Koeman sono convinti delle sue qualità e per loro resta l’obiettivo primario per l’attacco. La sua valutazione, però, è di circa 120 milioni e la crisi economica dei catalani di certo è ostacolo importante. A questo si aggiunge la concorrenza a dir poco concreta del Real Madrid: secondo ‘elgoldigital.com’, infatti, i Blancos si sarebbero inseriti con prepotenza e avrebbero intenzione di arrivare fino in fondo.

Lautaro Martinez accetterebbe di buon grado di lasciare l’Inter in estate, si è messo alla prova e ora vorrebbe farlo in un top club assoluto. Secondo il portale spagnolo l’Inter avrebbe accettato l’ultima offerta del Real Madrid, da 80 milioni di euro totali. Nell’affare rientrerebbe anche Sergio Reguilon (circa 25 milioni), profilo che interessa ai nerazzurri, attualmente al Tottenham ma che tornerebbe alla base grazie al diritto di recompra esercitato dalla Casa Blanca.