Il presidente del Lione Aulas fa un annuncio sul futuro di Depay, seguito anche Inter, Juventus e Milan: i dettagli

Per Memphis Depay bisognerà attendere la prossima estate, quando l’attaccante olandese potrà andare in una nuova squadra gratis. E’ il presidente del Lione Jean-Michel Aulas a mandare un messaggio che ha come destinatarie anche Inter, Juventus, Milan, le tre italiane interessate al calciatore. Come raccontato da Calciomercato.it, anche i nerazzurri pensano a Depay, ma c’è da fare i conti con la decisione del patron del club transalpino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

“Memphis Depay dovrà aspettare fino alla fine della stagione prima di lasciare il Lione – il tweet di Aulas – Sarebbe bello lasciarlo in pace, un capitano esemplare. Dopo la semifinale di Champions League, può portare molto in alto il Lione quest’anno: questa sarà sempre casa sua”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO | Agente Frabotta fa chiarezza

Calciomercato Juventus e Inter, Aulas chiude per Depay a gennaio

Parole che sembrano chiudere la porta a qualsiasi trattativa nel mese di gennaio: il Lione, primo in classifica con tre punti di vantaggio su Psg e Lille, vuole poter contare ancora su Depay fino al termine della stagione. Le pretendenti, comprese Inter, Juventus e Milan, dovranno lavorare al colpo (gratis) per la prossima estate.