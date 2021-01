Idea Busquets per la Juventus, bisognosa di un calciatore di grande livello in mezzo al campo. Dalla Spagna sono convinti: il Barcellona è pronto a disfarsene

La Juventus ha evidentemente bisogno di un calciatore di grande spessore in mezzo al campo. Difficile trovarne uno all’altezza fra i tanti talenti che offre il panorama calcistico internazionale, mentre tra i big di una certà età risulta esserci più di una ‘occasione’.

LEGGI ANCHE >>> SONDAGGIO CM.IT – Serie A, ecco la favorita per lo Scudetto

Calciomercato, idea Busquets per la Juventus: ecco l’ostacolo

Una di queste è rappresentata da Sergio Busquets, che ‘Diario Gol’ dà destinato all’addio al Barcellona al termine della stagione. Laporta, uno dei candidati più forti per le prossime presidenziali, avrebbe già individuato il successore, ovvero l’argentino Guido Rodriguez in forza al Betis. Seppur in scadenza nel 2023, il 32 Busquets potrebbe lasciare i blaugrana per una cifra low cost. Paratici può volendo sfruttare a proprio vantaggio gli ottimi rapporti col club catalano, come dimostra lo scambio Pjanic-Arthur della scorsa sessione di calciomercato. L’ostacolo all’operazione potrebbe essere più che altro l’ingaggio di Busquets, poco più di 9 milioni di euro a stagione.