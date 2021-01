L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it sull’esito finale della Serie A

La vittoria della Juventus a San Siro contro il Milan ha cambiato la direzione del campionato e la favorita per lo Scudetto: la classifica recita che ci sono le milanesi in vetta, ma entrambe hanno dovuto registrare una sconfitta nell’ultima giornata di campionato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La Juventus, che deve ancora recuperare la partita con il Napoli, si è riportata a 7 lunghezze dal primo posto, e nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it vi abbiamo chiesto chi è adesso la candidata principale alla vittoria dello Scudetto, alla luce di quanto accaduto ieri sera. Proprio la squadra di Andrea Pirlo, a detta del 37% dei nostri lettori, è la principale candidata, seguita dal Milan al 29%. Inseguono l’Inter al 22% e la Roma al 12%.