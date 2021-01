L’Inter cerca un quarto attaccante in grado di completare la rosa a disposizione di Conte. Eder, Gervinho e Gomez nel mirino di Marotta

L’Inter cade a Genova contro la Sampdoria dopo otto vittorie consecutive e perde l’opportunità di scavalcare il Milan in testa alla classifica. E’ pesata e non poco l’assenza dall’inizio di Lukaku, non al meglio e costretto a partire dalla panchina prima di fare il suo ingresso in campo senza però riuscire a ribaltare l’esito della gara. Sanchez inoltre ha fallito il rigore del possibile vantaggio, non sfruttando l’occasione concessagli dal primo minuto da Conte.

Inter, attaccante low cost: tra Eder e Gervinho non tramonta il Papu Gomez

C’è la necessità di intervenite sul mercato per consegnare a Conte un vice Lukaku o comunque un tassello in grado di dare nuove soluzioni al tecnico salentino. Con Pinamonti in uscita e cercato con insistenza da Benevento e Crotone, stando a ‘Tuttosport’ sono tre le piste al momento sul quale si starebbero concentrando gli sforzi della dirigenza di Viale della Liberazione. Sul taccuino di Marotta e Ausilio è rispuntato il nome di Eder, mentre non tramonta l’opzione Gervinho già cercato la scorsa estate. Tutte piste low cost a differenza del ‘Papu’ Gomez: l’Inter rimane attenta agli scenari sull’argentino, anche se l’Atalanta non fa sconti e chiede almeno 10 milioni di euro.